Ottawa entend sévir contre les boissons sucrées alcoolisées

Ottawa — Santé Canada veut réduire la teneur en alcool et le format des boissons sucrées alcoolisées comme celles de marque FCKD UP et Four Loko. La ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, lancera une consultation de 45 jours pour modifier le Règlement sur les aliments et drogues. Ces modifications toucheraient les produits vendus en portions individuelles dans des contenants non refermables. Le gouvernement du Québec a déjà annoncé la semaine dernière qu’il interdirait la vente de ce type de boissons sucrées dans les dépanneurs.