Parcours modifié pour le défilé de la Saint-Patrick

Des milliers de personnes ont bravé le froid dimanche après-midi pour assister au 195e défilé de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais, à Montréal.



Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le vert et le trèfle irlandais (le « shamrock ») étaient évidemment à l’honneur pour ce rendez-vous annuel festif.En raison des travaux menés sur la rue Sainte-Catherine, 20 chars allégoriques, 25 fanfares et plus de 4000 participants ont défilé sur le boulevard de Maisonneuve Ouest cette année.Le défilé de Montréal est le plus vieux au Canada.