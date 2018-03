Quoi retenir de la fin de semaine?

Donald Trump s’en prend à Robert Mueller

Donald Trump a lancé une série d’attaques virulentes envers l’équipe du procureur spécial Robert Mueller, mettant en cause son intégrité. Mueller est chargé d’enquêter entre autres sur les soupçons de collusion entre l’équipe de campagne du président et la Russie lors de l’élection présidentielle de 2016. M. Trump estime que l’équipe de Mueller est noyautée par des « démocrates endurcis », en plus d’affirmer qu’une telle enquête « n’aurait jamais dû être ouverte ».

Samedi, le président américain s’est ouvertement réjoui du limogeage de l’ex-numéro deux du FBI, Andrew McCabe. Là où certains y voyaient une vendetta politique, M. Trump y a vu « un grand jour pour la démocratie ».