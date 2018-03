Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le sommet du jour: biodiversité

En trois mots : ça va mal. « En raison de l’activité humaine, la Terre vit une extinction massive d’espèces, la première depuis la disparition des dinosaures », notait hier l’Agence France-Presse en annonçant le mégasommet organisé cette fin de semaine en Colombie par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques.



Des experts et décideurs de 128 pays seront présents. Mandat ? Évaluer les dégâts causés par l’activité humaine sur la faune, la flore et les sols, puis trouver des solutions pour enrayer la tendance. La Colombie est l’un des pays les plus biodiversifiés au monde.