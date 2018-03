Les photos de la semaine du 11 mars

6 Cambridge, Royaume-Uni, 14 mars 2018 | Le physicien britannique Stephen Hawking, auteur de théories majeures considérées comme révolutionnaires, est décédé mercredi à l’âge de 76 ans. En plus d’aider le grand public à progresser dans sa compréhension de l’univers, il fut un exemple de détermination et de persévérance unique au monde qui a inspiré de nombreux chercheurs. Sur la photo : une étudiante prend une photo d’un avis annonçant la mort de Hawking, aux abords du Gonville and Caius College, de l’Université de Cambridge, auquel Hawking a été rattaché pendant plus de 50 ans.

Tolga Akmen Agence France-Presse