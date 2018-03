Le dernier jour du doublé autochtone

- Enquête provinciale : la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics au Québec poursuit ses audiences aujourd’hui à Montréal.

- Enquête nationale : à quelques coins de rue de la commission Viens, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées termine pour sa part son séjour montréalais avec une cinquième et dernière journée d’audiences communautaires.