L’effondrement d’un pont piétonnier en Floride aurait fait plusieurs morts

Miami — Un nouveau pont piétonnier s’est effondré sur une autoroute dans le secteur de Miami, jeudi, écrasant au moins huit véhicules et causant la mort de quatre personnes. Pas moins de neuf personnes ont été transportées par ambulance et les autorités ont lancé des opérations de recherche et de sauvetage. Le lieutenant de la patrouille routière en Floride Alejandro Camacho a affirmé à CBS News qu’il y avait « plusieurs morts ».