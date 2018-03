La mère des filles Shafia perd son statut de résidente permanente

Tooba Yahya, reconnue coupable avec son mari Mohammad Shafia des meurtres prémédités de leurs trois filles, a perdu son statut de résidente permanente au Canada et elle sera expulsée du pays dès sa sortie de prison. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu jeudi que Tooba Yahya ne peut plus se trouver en territoire canadien. Cette ordonnance ne pourra toutefois être appliquée tant que l’inculpée sera détenue.