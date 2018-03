La Nouvelle-Écosse interdit le dégriffage de chat

La Nouvelle-Écosse devient aujourd’hui la première province du pays à interdire le dégriffage de chat.

Annoncée en décembre dernier, cette décision a été prise par l’Association des vétérinaires de la Nouvelle-Écosse, qui juge la pratique contraire à l’éthique de la profession lorsqu’elle n’est pas médicalement nécessaire.

Si en Amérique du Nord, cette interdiction constitue une première, ce type de chirurgie a déjà été abandonné dans plusieurs pays d’Europe et en Australie.

D’autres villes pourraient emboîter le pas, puisque les États de New York et du New Jersey étudient aussi des projets de loi en ce sens.