L’heure de la cause

La Cour suprême décidera aujourd’hui si elle entend, ou pas, une cause impliquant la Ligue canadienne de football (LCF). Le sujet : peut-elle être considérée comme responsable, devant la Cour, pour les lésions causées par les commotions cérébrales ?

Des jugements précédents ont statué que c’est à un arbitre en droit du travail, et non à la Cour, de trancher. Pour la petite histoire, la LCF nie tout lien entre les commotions et les problèmes de santé post-football des joueurs.