Décès des deux alpinistes en Alaska

Marc-André Leclerc et son compagnon de cordée sont morts en Alaska, a annoncé sur les médias sociaux le père du jeune alpiniste de 24 ans. Marc-André Leclerc, originaire de la Colombie-Britannique, mais dont la famille est du Québec, et Ryan Johnson, 34 ans, devaient gravir le glacier Mendenhall du 4 au 7 mars. Leurs proches étaient toutefois sans nouvelles d’eux depuis. Une importante tempête de neige s’est abattue sur la région mercredi dernier et aucun des deux alpinistes n’était équipé d’une radio satellite ou d’un phare d’urgence. Les recherches des derniers jours ont permis de confirmer le décès des alpinistes.