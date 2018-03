La place du français progresse

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’espace francophone est actuellement en pleine mutation. Ses contours se redessinent et il se définit de plus en plus par rapport aux dynamiques du continent africain.

« La Francophonie se transforme et c’est tant mieux », lance d’emblée Richard Marcoux, directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF). Avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), M. Marcoux et son équipe ont pour mandat de répertorier le nombre de francophones sur la planète. Leur rapport sur le français est publié tous les quatre ans depuis 2010 et celui de 2018 est en cours de préparation. Lors de la publication de La langue française dans le monde — 2014, le nombre de locuteurs s’élevait à 274 millions. « Pour 2018, je peux dire que nous observons une croissance importante des gens parlant français, des gens qui utilisent le français », avance Richard Marcoux.

Qui sont les francophones ?

Entre langue nationale, langue co-officielle ou encore langue d’enseignement, le français n’est pas utilisé partout de la même façon. Si au Québec, en France ou encore en Belgique, le français est la langue principale, la situation est différente sur le continent africain. « En Afrique, les francophones sont polyglottes, ils parlent le wolof ou le kinyarwanda, et parce que le système scolaire, l’espace public, les médias, sont occupés largement par le français, ils ne doivent pas être exclus de la francophonie », explique le directeur de l’ODSEF, citant en exemple le poète, écrivain et homme politique sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui n’avait pas le français comme langue maternelle, mais qui s’est tout de même rendu à l’Académie française. « Tout comme Dany Laferrière, dont la langue maternelle est le créole », ajoute-t-il. Ainsi, dans leur méthodologie, les chercheurs essaient de sortir des catégories mutuellement exclusives, autrement dit, de ne pas cantonner les francophones à une seule catégorie. « Les statisticiens fonctionnent souvent avec ces catégories, mais cela ne permet pas de rendre compte des changements et des multiples identités qui peuvent s’opérer, entre autres sur la langue », soutient Richard Marcoux.

Progressions inégales

« Avant tout, nous définissons les francophones par leur capacité à lire et à écrire en français, car souvent, cela correspond à la capacité à le comprendre et à le parler », explique M. Marcoux. C’est notamment dans les pays ayant fait le choix d’investir dans l’alphabétisation en français que les progressions sont importantes. « On se rend compte que les campagnes d’alphabétisation dans les langues nationales posent un certain nombre de défis pour des pays comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Bénin ou le Togo, où il y existe des dizaines et des dizaines de langues différentes », ajoute-t-il.

En outre, dans d’autres pays, même si le français se maintient, il ne progresse pas autant qu’ailleurs. Par exemple, dans les pays du Maghreb, dont la langue nationale, l’arabe, est aussi une langue internationale. « Les habitants ont un rapport à la langue française qui est un rapport à l’écrit. Ils disent mieux maîtriser l’écriture et la lecture que la compréhension et l’expression orale », explique M. Marcoux. De même, au Rwanda et au Burundi, où les gouvernements ont investi dans les langues nationales, le kinyarwanda et le kirundi, dès les années 1960. Les Rwandais et les Burundais sont alphabétisés dès le primaire dans leurs langues nationales.

Le contexte socio-économique et politique dans certains pays peut aussi empêcher la progression du français. « Nous avons un contexte en Afrique qui est à géométrie variable et on le voit bien, dans les pays touchés par des conflits importants, les progrès se font de façon différente », explique Richard Marcoux. Au Mali, par exemple, depuis 2012 et le renversement du président Amadou Toumani Touré, l’instabilité politique qui y règne crée un contexte défavorable à l’alphabétisation des populations.

En attente du rapport

En outre, le chercheur constate qu’en Europe, la langue française ne progresse que très peu. « Nous avons un peu l’impression que la langue française attire moins les jeunes générations, peut-être que l’anglais ou bien le globish fait plus de progrès en Europe », indique M. Marcoux, en attendant des chiffres plus précis.

Le rapport 2018 de l’OIF sera publié en septembre prochain. « Dans l’ensemble, nous notons une progression, essentiellement portée par le continent africain, mais peut-être minimisée par des tendances moins favorables dans certains pays », conclut M. Marcoux.