Mettre en avant une Afrique plurielle

Apporter un regard nouveau sur les pays africains. C’est l’objectif de la nouvelle collection « Sociétés africaines en mutation », proposée par les Presses de l’Université du Québec (PUQ).

« Globalement, le problème de l’Afrique, c’est que plusieurs nous disent ce qu’elle n’est pas, mais pas véritablement ce qu’elle est, ce qui alimente d’ailleurs un certain nombre d’idées reçues », lance d’emblée Issiaka Mandé, professeur au Département de science politique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et codirecteur de la nouvelle collection. Pourtant, le professeur le rappelle, la population africaine est la plus jeune des cinq continents et le taux de croissance est à deux chiffres dans certains pays. « Les innovations sociales et économiques sont importantes et passionnantes, c’est notamment ce que l’on veut mettre en avant dans cette collection », mentionne-t-il.

En outre, « Sociétés africaines en mutation » est unique en son genre, puisque, au Québec, il n’existe pas d’autres collections universitaires consacrées à l’Afrique. « Il y a peut-être quelque chose que le Québec peut apporter comme regard par rapport à l’Afrique, avec une histoire différente, sans le passé colonial. Nous pouvons trouver un espace d’écriture, de réflexions différentes [de la France ou d’autres pays européens] », défend Richard Marcoux, professeur au Département de sociologie de l’Université Laval, lui aussi codirecteur de la collection.

La francophonie en point commun

« Nous partageons la langue française dans plusieurs pays africains, et cela peut renforcer les relations entre le Québec et l’Afrique, et pas uniquement au niveau de l’importation de biens matériels », estime Issiaka Mandé. Pour lui, si la « francophonie économique » est passionnante, la « francophonie littéraire et sociale » doit être davantage explorée. « Nous avons beaucoup à partager », croit-il. Il mentionne les pays francophones engagés dans un programme de réformes de l’enseignement supérieur, dont le Québec pourrait s’inspirer. À l’inverse, la Belle Province pourrait exporter le principe des cégeps. « Cela pourrait être mutuellement enrichissant », ajoute le professeur. En outre, M. Mandé rappelle que de plus en plus d’étudiants formés dans des universités québécoises sont en poste en Afrique. « Les choses sont en train de changer, mais il existe encore certaines difficultés de promotion au niveau de l’enseignement supérieur, plusieurs personnes qui ont fait un doctorat au Québec ont du mal à s’insérer en Afrique », ajoute-t-il.

Regards croisés

La collection propose des ouvrages collectifs, permettant ainsi de croiser les points de vue de sociologues, d’anthropologues, d’historiens, de politologues, de démographes, de géographes, de juristes et d’autres spécialistes des sciences sociales et humaines. « Nous recevons des manuscrits passionnants », glisse Issiaka Mandé. Plusieurs thèmes peuvent être abordées : l’économie africaine et le bilan des politiques de développement, l’urbanisation et les enjeux de l’Afrique citadine, les transformations démographiques et la population, les nouvelles dynamiques familiales, les rapports intergénérationnels ou encore les rapports sociaux de sexe.