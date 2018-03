Des bourses comme outils d’autonomisation

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le Programme canadien de bourses de la Francophonie travaille au renforcement institutionnel des pays participants. Tony Toufic, son directeur, explique comment l’expérience acquise par les boursiers aura des effets positifs durables de retour dans leur pays.

L’« autonomisation », néologisme boiteux pour remplacer l’intraduisible « empowerment », définit le pouvoir d’agir. Au Programme canadien de bourses de la Francophonie, le PCBF, cette notion s’inscrit bien concrètement dans le quotidien de ses boursiers. « Les 37 pays participants ont deux grands points en commun, ils sont bénéficiaires de la Francophonie, mais également de l’aide publique au développement du Canada », précise Tony Toufic, directeur du PCBF.

Avec un taux de réussite près des 80 %, les boursiers du PCBF, 2000 diplômés, dont 800 femmes, se classent dans la moyenne des étudiants canadiens. Les bourses sont principalement offertes aux 2e et 3e cycles universitaires. Les candidats sont âgés en moyenne de 38 ans et, dans leur pays, ils occupent tous des postes clés. Chacun des 37 pays bénéficiaires définit ses priorités de formation et « s’engage à ce que ses candidats, après avoir étudié au Canada, soient réintégrés dans les institutions lorsqu’ils reviennent chez eux », explique le directeur.

Les bourses sont assez généreuses, avec des montants allant de 30 000 $ à 40 000 $ par année. Elles couvrent ainsi toutes les dépenses des boursiers lors de leur séjour au Canada. Les universités qui accueillent les candidats sont pour la plupart situées au Québec, puisque l’ensemble du programme doit être donné en français.

Bien sûr, les boursiers ont accès aux formations inscrites aux programmes des universités hôtes, mais depuis janvier 2015, le PCBF a commencé à mettre en place des programmes sur mesure en partenariat avec les établissements universitaires. Tony Toufic cite l’exemple de l’Université Laval, où « on a un DESS en technopédagogie éducative qui permet à sept boursiers, professeurs à l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire, de bâtir des compétences pour être en mesure de développer des programmes de formation à distance dans leur pays ». D’autres programmes sur mesure ont été mis sur pied, dont un stage postdoctoral au Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés africaines (GIERSA) qui rassemble l’Université Laval, l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal.

Opération de sauvetage au Laos

Au Laos, l’implication du PCBF a pris, au cours des dernières années, un tour particulier. Cela se traduit par un appui à l’Institut de la Francophonie pour la médecine tropicale du Laos, qui depuis quelques mois a changé de dénomination pour devenir le PIST, le Programme international pour la santé tropicale. « Le défi du pays est d’avoir accès à des ressources humaines qualifiées. Plusieurs personnes sont formées à l’étranger, mais comme elles ne sont pas si nombreuses, quand elles reviennent, elles sont disséminées et c’est alors impossible de former une masse critique capable d’aborder les nombreux enjeux de société », raconte Tony Toufic.

À l’aide de partenaires nationaux et internationaux, dont l’Université Laval, le mandat du PIST est de former des médecins et autres professionnels de la santé sur une durée de deux ans pour apporter un diplôme de maîtrise en médecine tropicale et en santé internationale. Il vise à renforcer les compétences des praticiens du Laos. La formation qu’ils reçoivent se déploie sur deux axes : « Bien sûr, l’axe de la pratique qui intègre des compétences cliniques et de santé publique, explique le directeur, mais aussi un second axe de recherche qui vise l’amélioration des réponses apportées aux problématiques vécues dans les milieux dans lesquels ces professionnels exercent. »

Lors de sa formation, le PIST — alors l’Institut de la Francophonie pour la médecine tropicale du Laos — avait bénéficié d’une subvention de l’AUF, l’Agence universitaire pour la Francophonie, pour une durée de 10 ans. Ce n’est qu’après 13 ans que l’AUF s’est lentement retirée du projet pour finir par cesser toutes subventions en 2017. « C’est en 2013 que l’Université Laval est intervenue pour assurer la transition vers l’autonomisation et la pérennité de l’Institut », rappelle Tony Toufic. À l’époque, l’Université Laval investit ses propres fonds en détachant un professeur de la Faculté de médecine afin de déterminer les moyens d’assurer l’indépendance et l’autonomie financière de l’Institut.

Le PIST fonctionne désormais avec un budget assuré par le gouvernement du Laos. C’est en 2015 que le PCBF entre dans le partenariat et, depuis, quatre bourses ont été offertes à des candidats venus étudier à l’Université Laval. Ces derniers possèdent déjà une maîtrise, ils se sont engagés envers leur pays et en contrepartie, le PIST leur assure un engagement en tant que professeur. « L’élément principal, c’est de créer une masse critique de professeurs formés à l’extérieur pour permettre la mise en place d’un réseau », ajoute-t-il.

La première au PIST à profiter d’une bourse a été Viengsamay Sengchaleun, qui poursuit actuellement son doctorat à l’Université Laval. Elle se spécialise en recherche qualitative, une compétence nécessaire afin de déterminer les facteurs complexes sur lesquels on peut agir pour diminuer de façon efficace un problème de santé. Tony Toufic précise qu’« elle est formée en santé communautaire, en promotion de la santé et en santé publique ».

Le Laos n’est qu’un exemple de ce qui se passe dans les 37 pays bénéficiaires des bourses du PCBF. Le financement de ce programme relève du gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada et est géré par le consortium Bureau canadien de l’éducation internationale et Entraide universitaire mondiale du Canada.