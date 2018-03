La dernière tempête de l’hiver?

Une tempête hivernale a commencé à affecter plusieurs régions de l’est du Québec et des Maritimes, provoquant des pannes d’électricité, des problèmes de transport et des fermetures d’écoles.



Des accumulations de neige de 20 à 40 cm sont notamment attendues d’ici mercredi soir en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick.



Quel est l'état des routes?

La neige et les vents forts ont forcé la fermeture de portions de route dans la région Chaudière-Appalaches.



Les Maritimes ne sont pas épargnées alors que la circulation routière se faisait au ralenti à plusieurs endroits.



Les écoles sont-elles fermées?

Les écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, ainsi que certaines écoles de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, dans Chaudière-Appalaches, sont fermées. Les écoles des commissions scolaires Kamouraska–Rivière-du-Loup, des Phares et du Fleuve et des Lacs, dans le Bas-Saint-Laurent ont également donné congé aux élèves. Même chose pour les écoles de la Commission scolaire de l'Estuaire, sur la Côte-Nord, et de Charlevoix.



Dans les Maritimes, les élèves ont congé en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Certaines écoles sont également fermnées sur l’Île-du-Prince-Édouard.



Chose certaine: le printemps arrivera malgré tout dans une semaine !



D'autres détails suivront.