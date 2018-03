Le mot du jour: tempête

Puisqu’on parle du cafouillage de la 13, précisons qu’on annonce quoi, aujourd’hui ? Une tempête de neige, question de bien marquer le coup.

Pour Montréal et Québec, on parle d’une quinzaine de centimètres de grosse neige mouillée, et des températures proches de zéro. Certaines régions dans les Maritimes pourraient quant à elle recevoir une quarantaine de centimètres de neige. Et malgré tout ça, le printemps sera là dans une semaine.