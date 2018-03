Adil Charkaoui déclaré non coupable

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le controversé imam Adil Charkaoui a été acquitté mardi des accusations de voies de fait et d’agression armée à la suite d’une altercation avec un agent de sécurité au collège Maisonneuve. Soulagé, M. Charkaoui, s’est agenouillé en sortant de la salle d’audience de la cour municipale de Montréal. « Il est particulièrement content. C’est une personne qui génère la polémique, les gens ont une opinion très marquée sur lui et cette cause nuisait à sa réputation », a souligné son avocat, Me Richard Dubé. Les faits reprochés à M. Charkaoui remontaient à février 2016. Lors d’une partie de soccer qu’il arbitrait, M. Charkaoui et un agent de sécurité de l’établissement scolaire ont eu un accrochage. Le plaignant prétendait avoir été saisi par le bras, avoir reçu des coups de coude et avoir été frappé à l’aide d’une porte.