Les termes « prédateur sexuel » et « viol » que souhaitait voir disparaître le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, ne seront pas retirés de la demande d’autorisation d’exercer une action collective d’un regroupement de présumées victimes, vient de trancher un juge.

« Le Tribunal considère qu’il ne serait pas approprié de radier les allégations visées avant même d’avoir donné une chance à la demanderesse de présenter son argument au Tribunal à l’étape d’autorisation », écrit le juge Donald Bisson dans son jugement rendu aujourd’hui.

Gilbert Rozon a présenté une demande en février dernier pour supprimer les termes « prédateur sexuel » et « viol » de la demande de poursuite du groupe Les Courageuses. Dans sa requête, il a soutenu que ceux-ci font référence à des actes criminels sur lesquels la chambre civile ne peut se prononcer.

L’ancien producteur avait demandé de radier des allégations qu’il a qualifiées de « calomnieuses », de « diffamatoires » et de « non pertinentes ».

Il soulignait que la requête des Courageuses est une affaire de matière civile devant la Cour supérieure. L’ancien magnat de l’humour demandait donc le retrait de passages qui, dit-il, relèvent de manquements au Code criminel.

« La Cour supérieure siégeant en matière civile n’a pas autorité pour décider si les actes reprochés constituent ou non des manquements au Code criminel », expliquait-il.

Le regroupement Les Courageuses a été créé à la suite des révélations du Devoir et du 98,5 FM à propos d’allégations d’inconduites sexuelles de la part de M. Rozon sur neuf femmes. Dans une demande d’action collective déposée à la fin de novembre, Les Courageuses lui réclament des millions de dollars en indemnisation. Cette démarche constitue un cas unique au Québec. Si l’action collective est autorisée, ce serait la première fois qu’un groupe de femmes s’unit pour viser une seule et même personne. Les Courageuses attendent toujours qu’un juge décide si la démarche peut ou non aller de l’avant.

L’ancien magnat de l’humour avait annoncé qu’il contesterait l’action du groupe, ce qu’il fait actuellement.

Le 8 février dernier, lors de sa première apparition publique suivant les révélations, M. Rozon a nié les gestes qui lui sont reprochés. « Je n’ai jamais fait l’amour à quelqu’un si une personne a dit non, jamais », avait-il lancé à une journaliste de TVA Nouvelles.

Actuellement, aucune accusation n’a été portée contre lui.