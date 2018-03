L’ex-cardiologue Guy Turcotte en cour d’appel

L'audition sur l'appel de Guy Turcotte, qui a été reconnu coupable du meurtre non prémédité de ses deux enfants, se tient ce matin devant la Cour d'appel. Condamné à la prison à vie, l'ex-cardiologue conteste le délai de 17 ans avant son admissibilité à une libération conditionnelle puisqu'il estime que le juge n'a pas tenu compte de sa maladie mentale.

« L'imposition [de la sentence] n'est manifestement pas indiquée », peut-on lire dans la demande d'appel déposée en février 2016.

Quelques mois plus tard, Guy Turcotte avait retiré sa demande d'appel sur le verdict de culpabilité du meurtre au deuxième degré de ses deux jeunes enfants. Il a toutefois maintenu son appel sur la sentence que lui a imposée le Tribunal.

Selon M. Turcotte, le juge André Vincent, qui a présidé son deuxième procès a erré « en disant au jury qu'il ne devait tenir aucun compte de l'effet de la crise suicidaire sur l'état mental de l'appelant au moment des événements ».

Il estime que les directives du juge ont « semé la confusion » dans l'esprit du juge entre autres « quant à l'effet de l'intoxication ».

L'affaire Turcotte a ébranlé le Québec en 2009. Le 20 février, Guy Turcotte a poignardé ses enfants Olivier, âgé de cinq ans, et Anne-Sophie, trois ans. Il avait tenté de s'enlever la vie en buvant du liquide lave-glace.

Lors de son premier procès en 2011, il avait été déclaré criminellement non responsable. Le verdict a été renversé en cour d'appel et il a subi un deuxième procès où il a été reconnu coupable du meurtre non prémédité d'Olivier et d'Anne-Sophie.

D’autres détails suivront.