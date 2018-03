Le suspense du jour: l’empoisonnement

En tenant compte du décalage horaire, c’est ce midi que l’ultimatum de la première ministre britannique, Theresa May, arrive à échéance dans le dossier de l’empoisonnement de l’ex-espion Sergueï Skripal et de sa fille.

May attend des explications de Moscou. Sans quoi… «En l’absence de réponse crédible, nous en conclurons que cette action constitue un usage illégal de la force par l’État russe contre le Royaume-Uni. Et je reviendrai alors devant la Chambre et présenterai l’éventail des mesures que nous prendrons en représailles.»