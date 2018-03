Place à l’enquête sur les femmes autochtones

La voilà à Montréal: l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées s’arrête toute la semaine dans la métropole. Pendant cinq jours, on entendra à l’hôtel Bonaventure des témoignages de familles de victimes et de survivantes.

C’est le second passage de l’enquête au Québec après un premier arrêt à Sept-Îles. Ce sera surtout une occasion de parler d’autre chose que des problèmes d’organisation de la commission, qui défraient la chronique depuis plusieurs mois. La semaine dernière, les dirigeants ont réclamé une prolongation de mandat de deux ans.