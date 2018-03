Au moins deux morts dans un accident d’hélicoptère à New York

New York — Un hélicoptère s’est abîmé dimanche dans le détroit de l’East River à New York au crépuscule avant de basculer sur le côté. Au moins deux personnes ont été tuées, ont rapporté les autorités locales.

Eric Philipps, un porte-parole du maire Bill de Blasio, a confirmé le bilan sur Twitter. Au moins une personne a été secourue à temps, a-t-il ajouté.

The Mayor was just briefed by the police and fire commissioners. At least one survivor, at least two fatalities. Divers are still in the water.