Quoi retenir de la fin de semaine?

Triste bilan en Ghouta orientale

Immeubles en ruine et corps nombreux jonchant le sol: de plus en plus enclavée, la Ghouta orientale occupée par les rebelles est demeurée assaillie par les bombes du régime syrien, cette fin de semaine. Après avoir atteint samedi le seuil symbolique des 1000 morts civiles en trois semaines, le bilan de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) s’élevait dimanche à 1111 morts, dont 229 enfants, et 4370 blessés.



De passage à Oman, le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a averti le régime syrien que toute utilisation d’armes chimiques serait « très mal avisée ».



Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est quant à lui montré incisif contre l’OTAN, dont il a jugé l’intervention insuffisante contre les « groupes terroristes » qu’il estime préoccupants en Syrie.