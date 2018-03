Uber devra aviser les victimes d’une faille de sécurité

À la suite d’un jugement rendu par le commissaire à la vie privée de l’Alberta, Uber a annoncé qu’il transmettrait un avis à tous les Canadiens dont les renseignements personnels ont été compromis dans le cadre d’une faille de sécurité survenue en 2016. Le porte-parole de l’entreprise, Jean-Christophe de Le Rue, a affirmé que cette dernière n’était pas d’accord avec la décision, mais qu’elle la respecterait. Uber informera les conducteurs et les usagers du pays de la situation par le biais d’un courriel qui sera envoyé au cours des prochains jours. Les renseignements de quelque 57 millions de comptes Uber partout dans le monde ont été volés durant la faille, qui s’est produite en octobre 2016. La compagnie avait précédemment reconnu que 815 000 conducteurs et clients canadiens avaient possiblement été touchés par cet incident. Les renseignements dérobés comprennent des noms, des adresses de courriel et des numéros de téléphone mobile. Uber a indiqué qu’une enquête interne n’avait pas réussi à établir si la faille avait également permis le téléchargement d’historiques de trajets, de numéros de carte de crédit ou de dates de naissance.