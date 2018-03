8 Medellín, Colombie, 8 mars 2018 | Des femmes — certaines déguisées — manifestent à Medellín lors de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Des villes d’un peu partout dans le monde ont vu s’organiser des rassemblements, jeudi, les femmes revendiquant plus d’égalité, plus de respect et plus d’autonomie. Joaquin Sarmiento Agence France-Presse