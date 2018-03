Hommage au courage des dénonciatrices

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Pour souligner la Journée internationale des femmes, des dizaines de personnes se sont rassemblées jeudi dans le cadre de la 17e manifestation du 8 mars dans les rues de Montréal. Les manifestantes ont notamment salué le courage des femmes qui ont dénoncé les agressions et le harcèlement sexuel grâce à la vague #MoiAussi. Un peu plus tôt dans la journée, le Collectif 8 mars s’est réuni devant les bureaux du ministère de la Santé et des Services sociaux pour réclamer le respect des droits des femmes. Une hausse du salaire minimum et l’arrêt des discriminations envers les femmes autochtones et immigrantes ont notamment été revendiqués.