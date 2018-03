Le statut du foetus sera tranché par un jury dans un procès pour meurtre

Un jury devra se prononcer sur le statut du foetus alors qu’un Montréalais vient d’être cité à procès pour le meurtre prémédité de son bébé poignardé dans le ventre de sa mère.

Le procès de Sofiane Ghazi risque de rouvrir le houleux débat sur le statut juridique du foetus au Canada.

La juge Linda Despots a conclu jeudi au terme de l’enquête préliminaire que la preuve était suffisante afin qu’un jury détermine si le nouveau-né était un être vivant. Ils seront aussi appelés à se prononcer sur la préméditation du meurtre allégué puisque M. Ghazi est accusé de meurtre au premier degré.

M. Ghazi aurait poignardé en juillet 2017 sa conjointe à de multiples reprises dans son appartement de Montréal-Nord. La dame de 33 ans a survécu à ses blessures, mais le bébé est décédé.

« La décision est conforme aux accusations qui ont été portées », a déclaré Chantal Michaud, procureure de la Couronne.

L’article 223 du Code criminel indique qu'« un enfant devient un être humain au sens de la loi lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère », et ce, « qu’il ait respiré ou non », « qu’il ait ou non une circulation indépendante » et « que le cordon ombilical soit coupé ou non ».

La défense analyse la possibilité d’en appeler du jugement.

« Nous on a une position sur la définition d’un être vivant et si elle s’applique dans ce cas-ci. Notre position on la maintient et on verra de quelle façon on va la faire valoir de nouveau, soit en révision ou soit lors d’un procès », a fait valoir François Taddeo, qui défend l’accusé avec Badre Aber.