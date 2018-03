Une bouteille à la mer

Photo: Kym Illman Agence France-Presse

Une bouteille contenant un message vieux de 132 ans a été trouvée par des promeneurs sur une plage australienne, au nord de Perth, ce qui en fait le plus ancien exemple connu de « bouteille à la mer ». La bouteille rectangulaire aurait été jetée le 12 juin 1886 dans l’océan Indien à 950 km des côtes par un bateau allemand, le Paula, dans le cadre d’expériences scientifiques visant à comprendre les régimes de courants et à améliorer les routes maritimes. Entre 1864 et 1933, l’Observatoire naval allemand a ainsi lancé à la mer des milliers de bouteilles avec un message demandant aux personnes qui les trouveraient de les retourner au consulat allemand le plus proche ou à l’Observatoire basé à Hambourg.