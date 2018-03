Sous les projecteurs : Xi Jinping

C'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale populaire chinoise commence son examen des changements à la Constitution. L'impact est majeur : permettre au président Xi Jinping de se maintenir au pouvoir sans limites de temps — ad vitam æternam, comme on dit en mandarin.

L'Agence France-Presse rapportait hier que le dossier « suscite le malaise et de vives critiques au sein de la société, loin de "l’unanimité" vantée par la propagande ». On notait que la censure travaille fort à supprimer d’Internet des termes comme « monarchie » et l'ironique « longue vie à l’empereur ».