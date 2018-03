Toronto: une autre victime du présumé tueur en série

Photo: Chris Young La Presse canadienne

La police de Toronto a retrouvé les restes d’une septième victime dans le cadre de son enquête sur un présumé tueur en série. Bruce McArthur est déjà accusé du meurtre prémédité de six hommes liés au quartier gai de Toronto. La police a indiqué lundi que les nouveaux restes humains ont eux aussi été retrouvés dans un gros bac à fleurs installé sur la même propriété où on avait trouvé les ossements de six autres hommes. M. McArthur, âgé de 66 ans, faisait des travaux d’aménagement paysager. Les restes de sept victimes ont été trouvés jusqu’ici sur une propriété où M. McArthur avait effectué des travaux d’aménagement paysager ou louait un espace de rangement. L’accusé doit comparaître à nouveau le 14 mars.