Relâche

On prévoit des températures plus douces qu’à la normale pour aujourd’hui et demain, avec la possibilité d’une bonne chute de neige mercredi. Bref, du temps idéal pour la semaine de relâche scolaire. Les centres culturels et sportifs offrent un tas d’activités de circonstances.

Cette semaine de congé de la fin de l’hiver existe depuis quelques décennies au Québec. Pour le reste, le calendrier des écoles n’a pas été revu depuis un bon siècle.

La France discute d’une réforme «rythmes scolaires» depuis le début de la décennie. L’Australie impose des trimestres entrecoupés de deux semaines de congé. Les vacances estivales sont de huit semaines ici, mais de six en Allemagne et de douze en Espagne.