Fin de la production de la boisson FCKD UP

Le groupe Geloso cessera la production de sa boisson sucrée alcoolisée FCKD UP et la retirera des tablettes. Dans un courriel transmis à différents médias, dont La Presse canadienne, le coprésident Aldo Geloso affirme avoir ordonné à ses employés « l’arrêt immédiat de la production de la boisson FCKD UP ». Cette décision survient à la suite du décès d’une adolescente de 14 ans, Athena Gervais, à Laval, la semaine dernière. Selon ses amis, elle aurait consommé le produit FCKD UP peu avant sa disparition. M. Geloso a reconnu que son entreprise avait commis une erreur en tentant de concurrencer la marque Four Loko, une autre boisson alcoolisée énergisante arrivée sur le marché québécois l’an dernier, dont le taux d’alcool est de 11,9 %.