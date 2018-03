Quoi retenir de la fin de semaine?

La redevance audiovisuelle maintenue en Suisse

Les Suisses ont voté « non » à 71,6 % au référendum proposant de supprimer la redevance audiovisuelle. Une des plus chères d’Europe à 451 francs suisses soit 620 dollars canadiens, elle sera abaissée à 365 francs suisses (environ 500 dollars canadiens) et désormais payée par tous, même ceux qui n’ont pas de poste de télévision ou de radio. Les autorités ont en effet fait valoir qu’elles étaient désormais regardées et écoutées sur Internet.