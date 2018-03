La mécène Jacqueline Desmarais s’éteint à l’âge de 89 ans

La mécène Jacqueline Desmarais, la veuve de Paul Desmarais père, est décédée samedi à l’âge de 89 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué.

Elle était la mère de Paul Desmarais fils, d’André Desmarais, de Louise Desmarais et de Sophie Desmarais.

Selon les informations fournies par la famille, des funérailles familiales privées auront lieu dans les prochains jours et seront suivies d’un service commémoratif dont la date sera annoncée plus tard.

Depuis le décès de son mari Paul G. Desmarais, en 2013, elle était fiduciaire de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais, qui exerce une emprise sur le portefeuille familial dont fait partie le géant Power Corporation du Canada.

Jacqueline Desmarais, née Jacqueline Maranger à Sudbury, en Ontario, était reconnue comme l’une des plus importantes mécènes du monde artistique québécois.

De nombreux musiciens ont notamment pu bâtir leur carrière en jouant avec les meilleurs instruments disponibles grâce au soutien de la philanthrope. Elle a d’ailleurs été nommée Compagne des arts et des lettres du Québec en 2016.

Sa contribution à la scène musicale a aussi été reconnue par un doctorat honorifique de la Faculté de musique de l’Université de Montréal, en 2011.

Réactions

Un de ses protégés, le violoncelliste Stéphane Tétreault, brosse le portrait d’une femme d’une grande humanité.

« Je dois vous avouer que je n’ai jamais vu quelqu’un qui avait autant d’amour pour la musique que Mme Desmarais. C’était tellement une joie absolue de jouer pour elle », a-t-il confié, en entrevue avec La Presse canadienne.

Il raconte avoir fait sa connaissance en 2010, à l’âge de 17 ans, comme « un des plus beaux hasards de [sa] vie ». Deux ans plus tard, elle remportait pour lui aux enchères un Stradivarius de 1707.

« Le monde perd aujourd’hui une grande mécène, mais de mon côté, sur le plan personnel, je perds une grande amie », a-t-il poursuivi.

Par communiqué, le maestro Yannick Nézet-Séguin a pour sa part rendu hommage à « son amour indéfectible pour les artistes et son flair unique pour le talent ».

Sur les réseaux sociaux, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a salué le « legs » de Mme Desmarais, qui aura su « améliorer nos infrastructures culturelles et la programmation de nos institutions ».

« Jacqueline Desmarais a marqué notre milieu de la culture par sa grande passion pour les artistes et sa grande générosité », a écrit la ministre dans un tweet.

Jacqueline Desmarais a marqué notre milieu de la culture par sa grande passion pour les artistes et sa grande générosité. Ses contributions auront amélioré nos infrastructures culturelles et la programmation de nos institutions. Merci du fond du cœur pour ces actions et ces legs.

Le premier ministre Justin Trudeau a lui aussi tenu à y souligner son « immense patrimoine ».

Jacqueline Desmarais, philanthrope profondément dévouée aux arts et à la culture pendant toute sa vie, nous laisse à tous un immense patrimoine. Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.