Quoi surveiller cette fin de semaine?

Hollywood en fête

Après les César en France vendredi, c’est au tour d’Hollywood de distribuer, dimanche, ses récompenses annuelles du cinéma. La 90e cérémonie des Oscar s’annonce moins politique que les derniers galas glamour fortement influencés par le mouvement #MeToo de dénonciation des agressions sexuelles.



Deux films se démarquent par leur nombre nominations : The Shape of Water (cité treize fois) et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (sept fois). Le film Blade Runner 2049, du réalisateur québécois Denis Villeneuve, bataille pour cinq prix plus techniques. La soirée sera animée par Jimmy Kimmel.