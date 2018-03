Le dossier Thanabalasingham en Cour suprême?

La Cour suprême du Canada pourrait se pencher sur le cas de Sivaloganathan Thanabalasingham, cet homme qui a échappé l’an dernier à son procès pour le meurtre de son épouse en se prévalant de l’arrêt Jordan. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé vendredi son intention de demander l’intervention du plus haut tribunal du pays dans cette affaire criminelle qui a choqué le Québec. Il doit procéder par permission d’appel et, si elle est accordée, la Cour suprême pourrait annuler le jugement qui a ordonné l’arrêt des procédures contre l’homme et ordonner qu’il subisse son procès. En avril dernier, un juge de la Cour supérieure avait ordonné l’arrêt des procédures criminelles. La raison : il s’était écoulé trop de temps entre l’arrestation de l’homme pour meurtre en 2012 et la date prévue de son procès en 2017.