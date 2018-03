Athena Gervais est morte à la suite d’un accident

Laval — Le Service de police de Laval (SPL) confirme que la jeune Athena Gervais, âgée de 14 ans, est décédée des suites d’un accident. Le corps de l’adolescente a été retrouvé jeudi, trois jours après qu’elle eut été portée disparue, et un rapport préliminaire d’autopsie a confirmé que son cadavre ne portait pas de traces de violences, a déclaré vendredi Geneviève Major, sergente des affaires publiques. La police attend maintenant le reste du rapport, qui permettra notamment de savoir si la jeune fille avait consommé des substances et de connaître la cause exacte de son décès. Le corps a été retrouvé vers 16 h 30, submergé par l’eau dans un ruisseau derrière l’école secondaire Poly-Jeunesse, que l’adolescente fréquentait, dans le quartier Fabreville. Selon des informations recueillies, elle aurait consommé de l’alcool après avoir quitté l’école à l’heure du dîner, lundi.