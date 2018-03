Les photos de la semaine du 25 février

5 Constance, Allemagne, 28 février 2018 | On l’appelle la « bête de l’Est », ou l’« Ours de Sibérie », ou encore le « Moscou-Paris ». Il s’agit de l’intense vague de froid qui sévit depuis plusieurs jours en Europe. Elle avait fait déjà plus d’une cinquantaine de morts jeudi (dont de nombreux sans-abri) et — à cause des abondantes précipitations de neige qui l’accompagnent — sème le chaos autant dans les airs que sur les routes. Ici, on aperçoit un homme marchant le long d’un brise-lames couvert de glace sur le lac Constance dans la ville du même nom, en Allemagne. Steffen Schmidt DPA/Agence France-Presse