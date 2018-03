Le Barreau réclame des millions pour le système de justice

Après la santé et l’éducation, c’est la justice qui crie famine auprès du gouvernement du Québec, avec ses retards en informatisation et son manque d’accès à la justice pour les citoyens. Pour appuyer ses revendications, le Barreau du Québec a fait faire un rapport sur les investissements qui sont requis. Entre autres, une somme de 400 à 600 millions est nécessaire pour informatiser le réseau, qui en est encore à l’âge des requêtes sur papier et des photocopieuses. De même, 212 millions sont requis pour rénover des palais de justice. Une somme de 23 millions devrait être consacrée à accroître l’accès à l’aide juridique. Le Barreau souhaiterait aussi revoir la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. Une somme de 20 millions devrait y être consacrée.