Quoi surveiller aujourd'hui?

Avenir radieux

Theresa May présente aujourd'hui sa nouvelle vision des relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne après le Brexit. Elle devrait défendre l’idée d’un accord plus large et plus approfondi, en fait l’idée du plus grand accord de libre-échange du monde.



La première ministre se trouve dans une position très délicate, coincée en tenaille entre les partisans de la rupture franche avec l’Europe et les tenants des liens forts. Elle semble opter pour les rapprochements après le divorce.