MEC rompt ses liens avec Vista Outdoor

Vancouver — Mountain Equipment Co-op (MEC) cède à la pression de ses membres et ne vendra plus d’équipements de plein air de marques appartenant à l’entreprise américaine Vista Outdoor, qui fabrique aussi des fusils d’assaut, semblables à celui qui a été utilisé lors de la fusillade dans une école secondaire de la Floride le 14 février qui a fait 17 morts. MEC a annoncé jeudi qu’elle suspend toute commande passée aux cinq marques que possède Vista Outdoor — Bollé, Bushnell, CamelBak, Camp Chef et Jimmy Styks ; la coopérative écoulera progressivement les stocks actuels de ces marques.