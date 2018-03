Le suspense du jour: Bloc

Démissionnera ou pas ? On parle de Martine Ouellet et des suites de l’implosion du caucus du Bloc québécois — réduit ce matin à trois membres face à sept dissidents et quelques gros points d’interrogation.



La députée-chef transparlementaire a indiqué hier qu’elle demeurera en poste. Les appels sont toutefois nombreux pour qu’elle cède le pas — seule sortie de crise possible, selon les députés qui ont claqué mercredi la porte du parti.