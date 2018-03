Au moins 35 ans de prison pour Hudon-Barbeau

Benjamin Hudon-Barbeau, l’homme connu au Québec pour sa spectaculaire évasion de prison en hélicoptère, a été condamné à une peine rarement vue : pour avoir commandité deux meurtres et deux tentatives de meurtre, il a écopé de la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 35 ans. Dans son jugement, la juge France Charbonneau de la Cour supérieure a souligné que les perspectives de réhabilitation de l’homme à court, moyen et même long terme sont « quasi inexistantes ». Il y a un risque de récidive très important, note-t-elle, ajoutant que l’homme était motivé par « un désir de vengeance et l’appât du gain ».