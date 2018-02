Dans le rétroviseur: l’autre attentat du WTC

Six morts et un millier de blessés: tel fut le bilan du premier attentat contre l’une des tours jumelles du World Trade Center, huit ans avant les événements du 11 septembre 2001. Cette première attaque s’était passé un 26 février, en 1993 — il y a donc 25 ans aujourd’hui. L’événement sera commémoré à New York.



Une bombe dissimulée sur une rampe d’accès du stationnement avait creusé un cratère d’une soixantaine de mètres de profondeur. Quatre islamistes intégristes ont été condamnés en mai 1994 pour cet attentat imputé à un mouvement islamiste égyptien.