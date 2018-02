Quoi surveiller cette fin de semaine?

La Berlinale ferme

La 68e Berlinale distribue ses prix samedi. Un film du Finlandais Aki Kaurismäki (ci-dessus, au centre) sur les réfugiés (L’autre côté de l’espoir) et une histoire d’amour transgenre du Chilien Sebastián Lelio (Une femme fantastique) figurent parmi les favoris pour remporter l’Ours d’or.



Près de 80 cinéastes allemands ont signé une tribune appelant le festival à se renouveler en 2019 avec le changement du directeur et de la ligne éditoriale. Ils réclament une programmation moins politique et plus artistique, mais moins « pipole » aussi (lire : avec moins de vedettes américaines). Leur souhait : faire du festival de Berlin l’égal en prestige de ceux de Cannes et de Venise.