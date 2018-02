Les photos de la semaine du 18 février

8 Chertsey, quelque part à l’ouest de Rawdon, 19 février 2018 | Et si le futur, c’était de vivre en autonomie complète, débranché d’Hydro-Québec, dans des maisons composées de pneus recyclés remplis de terre et de bouteilles de verre ? C’est la vie qu’ont choisie Alain Neveu et Hélène Dubé en s’installant sous-terre dans une habitation de type « Earthship » — la première au Québec. « Cette maison est une philosophie de vie, celle de la responsabilisation, affirme Hélène. Les gens pensent qu’ils ont droit à tout. Nous ne voulons pas retourner dans le passé et on ne fait pas de préparatifs pour l’avenir. Nous faisons comme si c’était déjà la fin. » Notre chroniqueuse Josée Blanchette et notre photojournaliste Jacques Nadeau sont allés à leur rencontre. Le chien du couple s’appelle Frodo, en passant. Très approprié pour une maison de hobbits. Jacques Nadeau Le Devoir