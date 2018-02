Le verglas a causé des milliers de pannes d’électricité à Québec

Québec — La pluie verglaçante qui s’est abattue dans la région de Québec à partir de mardi soir a endommagé le réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec.



À 8h, mercredi, plus de 108 700 clients d’Hydro-Québec n’avaient pas d’électricité dans la région de Québec en raison de 138 interruptions.



Dans la région voisine de Chaudière-Appalaches, près de 9600 clients étaient privés de courant à la même heure.



Environnement Canada prévoit que les précipitations pourraient se changer en pluie en journée car la température augmentera jusqu’à 6 degrés Celsius. En soirée, le mercure descendra pour atteindre -11 °C pendant la nuit de jeudi.



La glace qui s’est accumulée sur les chaussées et les trottoirs rend les déplacements difficiles.



Par conséquent, les commissions scolaires de la Capitale, des Navigateurs, des Premières-Seigneuries et des Découvreurs ont annulé tous les cours pour la journée, aux niveaux primaire et secondaire, ainsi que dans le secteur de la formation pour adultes.



Le campus de Charlesbourg du Cégep Limoilou est fermé jusqu’à midi en raison de la panne d’électricité qui le frappe. Cependant, toutes les activités se déroulent comme prévu au campus de Québec.



Le mauvais temps cause aussi des perturbations de service à l’Aéroport international Jean-Lesage. Plusieurs vols à destination de Montréal, Toronto et Ottawa ont été annulés.