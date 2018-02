Dans le rétroviseur : la CAQ

Avant le parti, il y a eu le mouvement : c’est un 21 février, en 2011, que la Coalition pour l’avenir du Québec — comme on l’appelait à l’époque — a officiellement vu le jour. François Legault et l’homme d’affaires Charles Sirois avaient publié ce jour-là un manifeste pour « lancer un dialogue » avec les Québécois.

Ce qui était alors un organisme à but non lucratif (1) destiné à promouvoir des idées de politiques publiques est devenu quelques mois plus tard un parti politique (2) qui semble aujourd’hui avoir de bonnes chances de former le prochain gouvernement (3).