Défilés en stock

La saison des défilés se poursuit. Après New York la semaine dernière, la Fashion Week de Londres se termine demain. Ce sera ensuite au tour de Milan de présenter les collections pour femme.



La capitale européenne de la mode et du design organisera notamment une vente aux enchères, pour une bonne cause, de 30 tenues célèbres et excentriques de la journaliste et icône de la mode Anna Dello Russo.