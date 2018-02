Les photos de la semaine du 11 février

4 Pyeongchang, Corée du Sud, 16 février | Symbole de l’universalité des Jeux: le Mexicain German Madrazo est porté en triomphe par le Tongien Pita Taufatofua et le Marocain Samir Azzimani à l’arrivée du 15 km libre de ski de fond. Il y a peine plus d’un an, German Madrazo s’accrochait pour la première fois des skis de fond aux pieds, avec en tête un compte à rebours pour atteindre le niveau lui permettant de se présenter aux Jeux olympiques. Le Mexicain, qui a finalement terminé bon dernier, s’était lié d’amitié avec Pita Taufatofua, lui aussi un néophyte du ski, qui a terminé l’épreuve en 114e position. Odd Andersen Agence France-Presse